Правительство Сирии хочет договориться с курдами

Сирийский президент переходного периода Ахмад аш-Шараа пригласил командующего "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлума Абди принять участие во встрече со спецпосланником США Томом Барраком.
Встреча состоится в Дамаске в воскресенье.
По данным Al Araby TV, со ссылкой на дипломатический источник, переходное правительство Сирии предлагает главе сирийских курдов пост губернатора провинции Хасеке.
Правительство Сирии передало курдам план из 12 пунктов, в котором помимо обещанного поста имеются пункты о передаче под контроль властей границ, погранпунктов, нефтяных и газовых ресурсов, интеграцию членов СДС в сирийскую армию.
Ранее курды в Сирии уже потеряли обширные территории. Армия стран взяла под контроль нефтяное месторождение "Аль-Омар", газовое месторождение "Конико", также войска вошли в город Табка, где находится Евфратская ГЭС и аэропорт, заняли ряд населенных пунктов в провинции Ракка, ранее подконтрольной СДС.