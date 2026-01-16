Правительство Сирии хочет договориться с курдами

Сирийская армия продвигается, занимая новые территории, ранее находившиеся под контролем курдов. Правительство страны передало СДС план по урегулированию из 12 пунктов. Глава сирийских курдов приглашен на встречу со спецпосланником США.

Сирийский президент переходного периода Ахмад аш-Шараа пригласил командующего "Сирийскими демократическими силами" (СДС) Мазлума Абди принять участие во встрече со спецпосланником США Томом Барраком.

Встреча состоится в Дамаске в воскресенье.

По данным Al Araby TV, со ссылкой на дипломатический источник, переходное правительство Сирии предлагает главе сирийских курдов пост губернатора провинции Хасеке.

Правительство Сирии передало курдам план из 12 пунктов, в котором помимо обещанного поста имеются пункты о передаче под контроль властей границ, погранпунктов, нефтяных и газовых ресурсов, интеграцию членов СДС в сирийскую армию.

Ранее курды в Сирии уже потеряли обширные территории. Армия стран взяла под контроль нефтяное месторождение "Аль-Омар", газовое месторождение "Конико", также войска вошли в город Табка, где находится Евфратская ГЭС и аэропорт, заняли ряд населенных пунктов в провинции Ракка, ранее подконтрольной СДС.