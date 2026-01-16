Демократы в Сенате США хотят заблокировать пошлины Трампа по Гренландии

Демократы намерены заблокировать гренландские пошлины президента Трампа. Ранее американский лидер объявил, что для стран Европы вводятся дополнительные пошлины 10% для поставки товаров в США.
Демократы, представляющие меньшинство в Сенате Конгресса, планируют представить законопроект, который заблокирует новые "гренландские" пошлины Дональда Трампа. Об этом сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
"Сенаторы-демократы представят законопроект по блокировке этих пошлин, пока они не нанесли еще больший ущерб экономике Америки и наших союзников в Европе"
– Чак Шумер
Пошлины, связанные с притязаниями США на Гренландию и политикой Европы в связи с этим, с 1 февраля коснутся Дании, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции.