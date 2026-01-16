Вестник Кавказа

Трамп пригласил в "Совет мира" короля Иордании

Карта Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Войти в "Совет мира" может король Иордании. Соответствующее приглашение лидеру страны направил Дональд Трамп.

Король Иордании Абдалла II приглашен войти в "Совет мира" по Газе, учрежденный США.

По данным министерства иностранных дел Иордании, Абдалла II получил официальное предложение от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира".

"Документы, связанные с приглашением, в настоящее время находятся на рассмотрении", уточнили во внешнеполитическом ведомстве Иордании.

Ранее стало известно, что приглашение в Совет получил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

