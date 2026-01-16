Трамп пригласил в "Совет мира" короля Иордании

Войти в "Совет мира" может король Иордании. Соответствующее приглашение лидеру страны направил Дональд Трамп.
Король Иордании Абдалла II приглашен войти в "Совет мира" по Газе, учрежденный США.
По данным министерства иностранных дел Иордании, Абдалла II получил официальное предложение от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира".
"Документы, связанные с приглашением, в настоящее время находятся на рассмотрении", уточнили во внешнеполитическом ведомстве Иордании.
Ранее стало известно, что приглашение в Совет получил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.