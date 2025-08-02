Трамп принял Пашиняна в Белом доме

В Белом доме в Вашингтоне стартовала встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, планируется, что главы двух стран обсудят передачу в аренду США Зангезурского коридора.

Президент США Дональд Трамп сейчас проводит в Белом доме в Вашингтоне встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в резиденцию главы государства пару минут назад.

За премьер-министром страны на встречу проследовали члены армянской делегации, включая главу МИД Арарата Мирзояна и секретаря Совбеза Армена Григоряна.

Планируется, что после встречи с армянским премьер-министром пройдет встреча Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего пройдет трехсторонний саммит Трамп-Алиев-Пашинян, передает NEWS.am.

Ожидается, что по итогам переговоров главы США и Армении подпишут соглашение о запуске проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", которым Армения предоставит США исключительные права на пути сообщения в Зангезурском коридоре в Сюникской области Армении американским структурам - консорциуму, который займется строительством железной дороги, нефтепровода, газопровода, линии оптоволоконной связи и линий электропередачи.

Как пишут армянские СМИ, встреча Трампа с Пашиняном продлилась всего около 20 минут. За это время лидеры двух стран успели обсудить задачи развития стратегического сотрудничества США и Армении и подписали соответствующие документы. Известно, что они говорили об открытии коммуникаций на Южном Кавказе и перспективах армяно-азербайджанского урегулирования.