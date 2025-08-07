Дональд Трамп и Ильхам Алиев проводят переговоры в Белом доме

Вслед за встречей с армянским премьером Николом Пашиняном президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В Вашингтоне стартовала встреча президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева. В предыдущем часу Трамп провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Трамп лично встретил Алиева на крыльце Белого дома, президенты пожали руки и проследовали в Овальный кабинет. Президент США заявил, что он весьма уверен в достижении устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Вместе с Ильхамом Алиевым в Белый дом прибыли глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Хикмет Гаджиев и представитель президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Ожидается, что по завершении двусторонних азербайджано-американских переговоров на высшем уровне состоится церемония подписания Совместной декларации Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Она пройдет в присутствии Дональда Трампа.

Сам Дональд Трамп, в свою очередь, подпишет документ о приостановке действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", запрещающую государственную помощь США Азербайджану.