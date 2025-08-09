Трамп отсрочил введение пошлин против Китая на 90 дней

CNBC: Дональд Трамп отсрочил на три месяца введение пошлин против импорта из Китая.
Лидер США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импорт из Китая на 90 дней, информирует CNBC.
"Президент Дональд Трамп подписал указ, который не даст высоким пошлинам на китайские товары вновь вступить в силу еще 90 дней"
– источник в Белом доме
Отмечается, что Трамп поставил подпись под указом за несколько часов до дедлайна.
Сообщается, что мотивом к такому решению американского лидера стали прошедшие ранее переговоры между Вашингтоном и Пекином.
Напомним, что Дональд Трамп ранее заявил о возможности встречи с лидером КНР Си Цзиньпином до конца года, если стороны заключат торговую сделку.