Трамп едет в Россию

Президент США анонсировал свой визит в Россию. Он подчеркнул, что в ходе предстоящей поездки увидится с президентом РФ.

В эту пятницу, 15 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приедет в Россию. Об этом сообщил сам американский лидер, выступая сегодня на пресс-конференции, которая посвящена его мерам по безопасности в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне – прим. ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах"

– американский лидер

В минувшую среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После той поездки в Белом доме и Кремле сообщили, что стороны договорились о проведении личной встрече лидеров двух стран. Она пройдет на Аляске 15 августа.