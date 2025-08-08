Вестник Кавказа

Трамп едет в Россию

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США анонсировал свой визит в Россию. Он подчеркнул, что в ходе предстоящей поездки увидится с президентом РФ.

В эту пятницу, 15 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приедет в Россию. Об этом сообщил сам американский лидер, выступая сегодня на пресс-конференции, которая посвящена его мерам по безопасности в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что проведет встречу с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне – прим. ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах"

– американский лидер

В минувшую среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После той поездки в Белом доме и Кремле сообщили, что стороны договорились о проведении личной встрече лидеров двух стран. Она пройдет на Аляске 15 августа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1470 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.