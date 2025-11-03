Трамп отказался посетить саммит G20 в ЮАР

Дональд Трамп заявил, что не планирует визит в ЮАР на саммит G20. Лидер США объяснил это несогласием с политической ситуацией в стране.

"На протяжении поколений Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке"

– Дональд Трамп

Как отметил Трамп, в ЮАР "не происходит ничего хорошего". Страна, по словам лидера США, не должна состоять в каких-либо группах.

По словам Трампа, представлять США на саммите двадцатки, который пройдет 22-23 ноября, будет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Поводом для негативной реакции Трампа стала проблема с правами белого населения, которая была затронута президентом США в ходе встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой весной этого года.