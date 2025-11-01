Трамп отверг наличие у Ирана ядерного потенциала

Глава Белого дома считает, что Иран в настоящее время не имеет ядерного потенциала. Ранее в Тегеране сообщили, что могут создать ядерное оружие всего за две недели.

У Ирана не осталось ядерного потенциала, такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в беседе с CBS News.

На вопрос о ядерных возможностях Исламской Республики американский лидер ответил отрицательно.

"Нет, у них нет ядерного потенциала"

– Дональд Трамп

Накануне Советник иранского верховного лидера Мохаммад Джавад Лариджани объявил, что у страны есть ресурсы для создания ядерной бомбы в двухнедельный срок. Однако делать этого Иран не собирается ввиду запрещающей фетвы.

Днем ранее глава МИД ИРИ Аббас Аракчи отметил, что останавливать обогащение урана не планируется.

Также сообщалось, что Тегеран получил предложение о возобновление переговоров по ядерной сделке, однако подробности пока не разглашаются.

Власти США после авиаударов по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, нанесенных 22 июня, объявили, что иранская ядерная программа уничтожена.