Вестник Кавказа

В Иране заявили о возможности создания ядерной бомбы менее чем за две недели

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Тегеран может в краткие сроки создать получить ядерное оружие, однако не будет делать этого из-за фетвы аятоллы Хаменеи о запрете создания оружия массового уничтожения.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Джавад Лариджани заявил, что Иран располагает ресурсами для создания ядерной бомбы в предельно краткие сроки – менее чем за две недели. Однако власти страны руководствуются фетвой аятоллы Хаменеи.  

"Если будет война, наша война не будет жестокой; у обеих сторон есть пределы. Фетва его святейшества (верховного лидера Ирана) имеет множество оснований и имеет долгую историю в шиитском праве... Страна может иметь атомную бомбу менее чем за две недели, но мы привержены нашей религии"

– Лариджани 

Сегодня стало известно, что Тегеран получил предложения продолжить переговоры по ядерной программе, однако власти страны пока не разглашают, чье правительство является автором послания.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.