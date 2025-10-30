Трамп не дал четкого ответа об исключении Венгрии из санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп не стал уточнять, пойдет ли Вашингтон на исключение Будапешта из антироссийских санкций.

Президент США Дональд Трамп двусмысленно высказался по поводу возможность дать Венгрии исключение из антироссийских санкций. Соответствующие заявления он сделал в беседе с журналистами.

По словам американского лидера, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запросил США о том, чтобы его страна в виде исключения могла закупать российские энергоносители.

"Мы его не предоставляли. Но он нас запросил"

– Дональд Трамп

Президент США добавил, что Орбан – его друг. Но при этом Трамп отказался дать определенный ответ на вопрос, удовлетворят ли США этот запрос.

Напомним, ранее сам Орбан заявил о планах убедить Трампа на встрече, которая пройдет 7 ноября в Вашингтоне, сделать для Венгрии исключения из санкций США против России, затрагивающих сферу энергетики, так как это очень важно для энергобезопасности страны. Американский лидер заявлял, что понимает ситуацию Венгрии, которая, по его словам, находится "в безвыходном положении".