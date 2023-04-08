Тбилиси принимает «Дни цветения сакуры»

Традиционный весенний праздник «Дни цветения сакуры» проходит в Тбилиси. Гостей ждет множество интересных мероприяти: лекции, выставки и мастер-классы.
В тбилисском Национальном ботаническом саду проходят мероприятия в рамках «Дней цветения сакуры». Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии Тбилиси.
Сообщается, что для мероприятия коллекция сакуры в японскому саду пополнилась 25 новыми саженцами розовой и белой сакуры.
Праздник начался с традиционной японской чайной церемонии под руководством Ее Превосходительства Миюки Имамура, супруги посла Японии в Грузии.
Также посетителей ждет коллекция бонсай Ботанического сада, выставка-продажа тематических изделий ручной работы, японской традиционной одежды и работ молодых художников на японскую тематику.
Также гости праздника могут стать участниками мастер-класс по приготовлению суши, передает Sputnik Грузия.