Тбилиси принимает «Дни цветения сакуры»

Опубликовано: 16:16, 8 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиционный весенний праздник «Дни цветения сакуры» проходит в Тбилиси. Гостей ждет множество интересных мероприяти: лекции, выставки и мастер-классы.

В тбилисском Национальном ботаническом саду проходят мероприятия в рамках «Дней цветения сакуры». Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии Тбилиси.

Сообщается, что для мероприятия коллекция сакуры в японскому саду пополнилась 25 новыми саженцами розовой и белой сакуры.

Праздник начался с традиционной японской чайной церемонии под руководством Ее Превосходительства Миюки Имамура, супруги посла Японии в Грузии.

Также посетителей ждет ​​коллекция бонсай Ботанического сада, выставка-продажа тематических изделий ручной работы, японской традиционной одежды и работ молодых художников на японскую тематику.

Также гости праздника могут стать участниками мастер-класс по приготовлению суши, передает Sputnik Грузия.