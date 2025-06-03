Ташкенту интересны аграрные проекты с Баку - ТПП Узбекистана

Ташкент заинтересован в плотном взаимодействии с Баку в агропромышленной сфере и готов внедрять у себя совместные аграрные инициативы.

В рамках проведения бизнес-форума ОЭС, проходящего в это время в Азербайджане (город Шуша), председатель палаты по торговле и промышленности Узбекистана Даврон Вахабов заявил в своем выступлении о том, что у Узбекистана есть интерес в развитии сотрудничества с Азербайджаном в агропромышленности.

Кроме того, по его словам, правительство Азербайджана так же заинтересовано в проведении совместных инициатив в этом направлении.

Вахабов также отметил потенциал Шуши как центра реализации совместных аграрных проектов.

"Интерес будет с обеих сторон - и у Азербайджана, и у Узбекистана"

- Даврон Вахабов

Председатель также привел материалы статистических данных: общее количество проживающих на территории Узбекистана составляет тридцать восемь миллионов человек, а статистика импорта пищевой промышленности – около шести миллиардов. По словам Вахабова, это большое пространство для развития потенциала.

Также во время своего выступления он подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Баку в нефтяной области, туризме и ювелирной промышленности.