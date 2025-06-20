Вестник Кавказа

Президент Азербайджана принял главу Узбекистана

Президент Азербайджана принял главу Узбекистана
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня прилетел в Баку с государственным визитом –в президентском дворце уже завершились переговоры глав двух государств за закрытыми дверями.

Сегодня, 2 июля, с государственным визитом в Азербайджан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – в международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Встречали главу Узбекистана первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

Затем церемония официальной встречи президента Узбекистана прошла в президентском дворце, где в честь Шавката Мирзиеева также был построен почетный караул – встречал его лично президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После того, как начальник почетного караула отдал рапорт президенту Узбекистана, прозвучали государственные гимны двух стран, и под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами двух государств.

Затем в президентском дворце прошла встреча Ильхама Алиева и Шавката Мирзиеева в формате один на один, после которой началось второе заседание Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета, которое проходит в расширенном составе, с участием глав двух государств и их делегаций.

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