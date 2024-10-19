Таиланд не будет сокращать сроки безвиза для россиян

В планах Таиланда нет опции пересмотреть в сторону сокращения принятый страной 60-дневный безвизовый режим для россиян – туристические власти страны устраивают нынешние визовые правила для всех стран.

Несмотря на то, что премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават призвала пересмотреть продолжительность безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней, в планах туристических властей страны этот вопрос не стоит, сообщила на полях туристической выставки-ярмарки Thailand Travel Mart Plus 2025, проходящей в таиландском Чиангмае, глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.

"Все остается как есть. Никаких изменений. Гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними"

- Тхапани Киатпхайбун

В равной мере это относится и к российским туристам, продолжительность безвиза для которых тоже составляет 60 дней – он сохранится и в следующем году, добавила чиновник, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале минувшего 2024 года российские туристы вышли на третье место по численности в Таиланде – только с 1 января по 18 февраля в Таиланд на отдых прибыло 348 тыс россиян, по численности туристов в стране Россию обошли лишь Китай и Малайзия.