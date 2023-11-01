Отдых в Таиланде - россияне вышли на третье место

Российские туристы вышли на третье место по численности в Таиланде в 2024 году. С начала года в Таиланде отдохнули почти 350 тыс россиян.

Турпоток из России в Таиланд в начале года вышел на новый уровень - Россия стала третье страной по количеству прибывающих из нее туристов, информирует министерство туризма и спорта Таиланда.

Всего Таиланд с начала года принял 5,2 млн иностранцев, что на 49% больше прошлогодних показателей.

Из России с 1 января по 18 февраля в Таиланд прибыло 348 тыс отдыхающих. Ее опередили Китай - 988 тыс человек, и Малайзия - 641,5 тыс человек.

Таиланд привлекает туристов отменой виз, а также продолжительным пляжным сезоном.