Свалку заменят на санаторий в Железноводске

Уникальная рекреационная зона появится на месте свалки в Железноводске. Проектом заинтересовались китайские инвесторы.

Неподалеку от горы Развалка вскоре появится санаторий, сообщил глава курорта. Он отметил, что отель будет построен на деньги китайских инвесторов.

«Правительству Китая была презентована особая экономическая зона в курортном Железноводске, которая заинтересовала будущих инвесторов для строительства нового санаторного комплекса»

– Евгений Бакулин

В настоящее время ведутся подготовительные работы, как как ранее на месте, где планируется строить санаторий, была свалка.

Мэр курорта выразил надежду, что в дальнейшем здесь будет создана уникальная рекреационная зона.