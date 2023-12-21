На Крещение 2024 жители Железноводска искупаются в горячей воде

Крещенские купания в 2024 году в Железноводске пройдут в том числе в специальном бассейне с теплой минеральной водой. Она также будет освящена.

Бассейн с горячей освященной водой появится в Железноводске на Крещение, рассказали в городской администрации.

В ночь с 18 на 19 января основным местом для омовения в святой воде станет Курортное озеро.

Однако, как пояснил глава города Евгений Бакулин, для тех, кто по каким-либо причинам не может окунуться в естественную прорубь, на озере "30’Ка" откроют бассейн с горячей минеральной водой.

"А также уже традиционно будут установлены мобильные бани, где можно погреться в крещенскую ночь"

– градоначальник