Вестник Кавказа

Шуша будет туристической столицей ОЭС в 2026 году

Ворота Гянджа в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил страны ОЭС за выбор Шуши в качестве туристической столицы организации.

Город Шуша станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2026 году. 

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил страны ОЭС за избрание Шуши в качестве туристической столицы ОЭС в 2026 года. 

Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с избранием Шуши в качестве туристического центра организации на следующий год. 

Напомним, что в прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей тюркского и исламского миров. 

Отметим, что Шуша считается одним из важнейших центров культуры Азербайджана, город также называют "консерваторией Азербайджана". Городская крепость была воздвигнута основателем Карабахского ханства Панах Али Ханом в середине XVIII века.

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