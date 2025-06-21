Шуша будет туристической столицей ОЭС в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил страны ОЭС за выбор Шуши в качестве туристической столицы организации.
Город Шуша станет туристической столицей Организации экономического сотрудничества в 2026 году.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил страны ОЭС за избрание Шуши в качестве туристической столицы ОЭС в 2026 года.
Президент Турции поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с избранием Шуши в качестве туристического центра организации на следующий год.
Напомним, что в прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей тюркского и исламского миров.
Отметим, что Шуша считается одним из важнейших центров культуры Азербайджана, город также называют "консерваторией Азербайджана". Городская крепость была воздвигнута основателем Карабахского ханства Панах Али Ханом в середине XVIII века.