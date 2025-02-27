Вестник Кавказа

В город Шуша в Карабахе прибыли иностранные дипломаты

В город Шуша в Карабахе прибыли иностранные дипломаты
© Фото: Trend
Визит на освобожденные и восстанавливаемые территории Азербайджана совершают представители иностранного дипкорпуса. Этим утром иностранные дипломаты прибыли в Шушу.

В субботу утром представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, прибыли  с визитом в город Шуша в рамках поездки в Восточно-Зангезурский и Карабахский районы Азербайджана.

Дипломаты будут ознакомлены с восстановительно-строительными работами, проводимыми в городе и увидят город Шушу - жемчужину Карабаха и символом истории и культуры Азербайджана.

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