Вестник Кавказа

Суд согласился дать отсрочку Нетаньяху от дачи показаний

Суд согласился дать отсрочку Нетаньяху от дачи показаний
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судьи удовлетворили просьбу израильского премьера об отмене слушаний на этой неделе. По данным СМИ, такое решение было принято в ходе конфиденциального заседания.

Премьер-Министру Израиля Биньямину Нетаньяху дали недельную отсрочку от дачи показаний по делам против него. Соответствующее решение принял 29 июня окружной Суд Иерусалима.

Согласно информации израильской прессы, Нетаньяху побывал сегодня на конфиденциальном заседании вместе с руководителем управления военной разведки, главой "Моссада", заместителем главы Совета нацбезопасности и представителями спецслужб. В ходе этого заседания судьям представили стратегический обзор развединформации.

По данным гостелерадиокомпании Kan, в суде выслушали все аргументы и посчитали их весомыми, после чего и дали отсрочку.

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