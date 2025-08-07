Суд продлил арест экс-мэру Сочи

Экс-мэр Сочи Копайгородский и его жена продолжат пребывать под стражей по решению суда.

Суд в Москве продлил на месяц арест бывшему градоначальнику Сочи Алексею Копайгородскому. Также срок содержания под стражей продлен для его супруги Янины – почти на 3 месяца.

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении: Копайгородского Алексея Сергеевича - на срок 1 месяц 07 суток; Копайгородской Янины Николаевны - на срок 2 месяца 27 суток"

- пресс-служба суда

Напомним, что чета Копайгородских, согласно позиции следствия, причастна к хищению двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей. Копайгородский также выступает фигурантом уголовного дела о взятке в 43 млн рублей от предпринимателя. Посредником в сделке, по версии следствия, выступала жена. Также Копайгородская, как считают правоохранители, оказывала давление на свидетелей.