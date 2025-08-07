Сочи принимает 200 тыс отдыхающих

Свыше 200 тыс туристов одновременно проводят отдых в Сочи. Загрузка отелей и гостиниц достигает 90%.

Сейчас отдых в Сочи проводят около 200 тыс туристов одновременно, рассказал руководитель департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской администрации Александр Девин.

"Сейчас один из самых активных периодов курортного сезона: в Сочи единовременно находится порядка 200 тыс. туристов, загрузка средств размещения достигает 90%"

- Александр Девин

Рабочие группы ежедневно контролируют соблюдение санитарных норм на объектах массового нахождения туристов, чтобы поддерживать безопасность. Особое внимание уделяется пляжам и сервисам на них.

Администрация Сочи также выдала владельцам кафе, столовых и магазинов перечень норм и правил, которые обязательны к исполнению в туристический сезон.

Если туристы увидели, что какой-либо объект общепита нарушает санитарные нормы, то они могут обратиться на горячую линию и сделать отдых в Сочи безопаснее как для себя, так и для других.