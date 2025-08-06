Сочи наградил пятимиллионного туриста

В пятый раз за год в Сочи состоялось награждение "юбилейного" туриста – прилетевший из Башкортостана россиянин оказался пятимиллионным сочинским отдыхающим в 2025 году.

Власти Сочи продолжают награждать "юбилейных" туристов, прилетающих в курортный город на отдых. По традиции таковым считается каждый миллионный гость города с начала года. Сегодня был награжден россиянин, с прибытием которого годовой туристический поток в Сочи стал равен 5 млн человек.

Пятым счастливчиком оказался житель Стерлитамака (Башкортостан) Марсель Ульданов. Прилетевшая вместе с ним Дарья Китаева стала 5000001 гостем Сочи в этом году. Они отдыхают в сочинских горах.

"В Сочи встретили 5-миллионного туриста. Им стал житель города Стерлитамак Республики Башкортостан Марсель Ульданов, он приехал в отпуск на юг вместе со своей спутницей Дарьей Китаевой"

– администрация Сочи

Сотрудники мэрии Сочи вручили Ульданову подарки и сертификат, свидетельствующий о его юбилейном порядковом номере в годовом туристическом потоке на курорт.

Напомним, что в феврале Сочи принял первый миллион туристов, тогда наградили отдыхающего из Санкт-Петербурга. Второй миллион был зафиксирован в мае, третий миллион – в середине июня, а четвертый миллион – в середине июля. Таким образом, в летний сезон Сочи принимает порядка 1 млн туристов в месяц.