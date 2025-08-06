Сочинский аэропорт работает в усиленном режиме

В Сочи аэропорт работает в усиленном режиме после снятия ограничений. Временные запреты дважды вводились 8 августа.

Службы сочинского аэропорта работает в усиленном режиме после снятия ограничений, они находятся в оперативном взаимодействии, сообщает пресс-центр воздушной гавани города-курорта.

Отмечается, что предпринимаются все необходимые меры для оперативной нормализации расписания. В пресс-службе аэропорта Сочи добавили, что сейчас задержаны на вылет 35 рейсов.

В авиагавани уточнили, что после снятия ограничений свыше 80 рейсов вылетели по маршрутам назначения. Там же подчеркнули, что ситуация в терминалах аэропорта спокойная.

Стоит добавить, что временные ограничения в воздушной гавани вводились дважды 8 августа.