В аэропорту Сочи задерживается 25 рейсов

Вылет 25 самолетов задерживается в Сочинском аэропорту. Сообщается о введении временных ограничений на прибытие рейсов.

В аэропорту Сочи снова задерживается вылет 25 рейсов более чем на два часа, рассказали в пресс-службе авиагавани.

При этом были введены временные ограничения на прибытие самолетов: пять рейсов в час. Решение об этом было принято, чтобы избежать длительные ожидания с нехваткой стояночных мест.

Ранее сообщалось, что в Сочинском аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку авиалайнеров из-за соблюдения правил безопасности. Они также коснулись авиагавани Геленджика.

Авиакомпании намерены стабилизировать расписание в аэропорту Сочи в течение двух дней.

"На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям законодательства. Открыт дополнительный зал для размещения пассажиров с детьми, выставлены кулеры с водой"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Помимо этого, в аэропорту работает оперативный штаб, который занимается принятием всех необходимых решений.