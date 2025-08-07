В аэропорту Сочи задерживается 25 рейсов

В аэропорту Сочи снова задерживается вылет 25 рейсов более чем на два часа, рассказали в пресс-службе авиагавани.
При этом были введены временные ограничения на прибытие самолетов: пять рейсов в час. Решение об этом было принято, чтобы избежать длительные ожидания с нехваткой стояночных мест.
Ранее сообщалось, что в Сочинском аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку авиалайнеров из-за соблюдения правил безопасности. Они также коснулись авиагавани Геленджика.
Авиакомпании намерены стабилизировать расписание в аэропорту Сочи в течение двух дней.
"На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым, согласно требованиям законодательства. Открыт дополнительный зал для размещения пассажиров с детьми, выставлены кулеры с водой"
- пресс-служба аэропорта Сочи
Помимо этого, в аэропорту работает оперативный штаб, который занимается принятием всех необходимых решений.