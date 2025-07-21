Вестник Кавказа

Геленджикский аэропорт временно прекратил работу

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на работу. В Росавиации заявили, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В геленджикском аэропорту временно приостановлена деятельность, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как отметили в ведомстве, в авиагавани Геленджика введен запрет на прием и выпуск воздушных судов.

В Росавиации добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Стоит добавить, что информации о возобновлении полетов в настоящее время нет.

