После открытия аэропорта авиакомпания S7 отправила первый самолет в Геленджик из Новосибирска. В дальнейшем рейсы по маршруту будут выполняться дважды в неделю.

Авиакомпания S7 возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик: сегодня по маршруту вылетел первый самолет с момента открытия аэропорта на краснодарском курорте, согласно данным онлайн-табло авиагавани Толмачево.

Авиалайнер вылетел около 13:25 по новосибирскому времени (09:25 по мск) при расчетном времени 12:50 (08:50 по мск). Путь займет 5 часов 25 минут.

S7 открыла продажу билетов 11 июля. В день вылета билеты были практически полностью раскуплены. Как сообщали в авиакомпании, самолеты из Новосибирска будут курсировать дважды в неделю по понедельникам и четвергам, а с сентября – по вторникам и пятницам.

Напомним, что аэропорт Геленджика закрыли в 2022 году. Его работа возобновилась 10 июля 2025 года по решению Росавиации. Первый рейс из Москвы выполнила авиакомпания "Аэрофлот" 18 июля.