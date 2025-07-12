Вестник Кавказа

Суд оценил ущерб от разлива мазута в Черном море

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Суд постановил взыскать 35 млрд рублей с "Волготранснефти" по иску Росприроднадзора.

Суд в Краснодаре назвал ущерб, который был нанесен разливом мазута в Черном море в ходе крушения танкера "Волгонефть-239" в Керченском проливе.  Согласно решению, ущерб природе от аварии составил около 35 млрд рублей. 

Таким образом, арбитражный суд удовлетворил в полном объеме иск Росприроднадзора на 35 млрд рублей к "Волгатранснефть", которая владеет танкером. Также компания должна выплатить 10 млн госпошлины. 

Отметим, что в апреле ведомство по охране природы предъявило иск на 85 млрд рублей к двум компаниям, которые владеют танкерами, разбившимися в Керченском проливе. Согласно иску, "Волготранснефть" должна компенсировать ущерб в 35 млрд рублей, а "Кама шиппинг" – в 50 млрд рублей.

