Владельцы разбившихся в Черном море танкеров заплатят за последствия аварии

Суд в Краснодаре обязал владельцев разбившихся в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" компенсировать часть затрат "Морспасслужба" на ликвидацию последствий аварии.
"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 1,616 млн рублей, взыскать с "Абсолют-страхование" - 200,527 млн рублей убытков, взыскать с ООО "Кама Шиппинг" 2,671 млн рублей, взыскать с САО "ВСК" 199,473 млн рублей в пользу ФГБУ "Морспасслужба"
– решение суда
Таким образом, владельцы судов по решению суда заплатят около 400 млн рублей, хотя государственная структура настаивала на взыскании около 485 млн рублей.
Напомним, что крушение танкеров в Керченском проливе произошло в декабре прошлого года. Авария спровоцировала масштабный разлив мазута.