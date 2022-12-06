Вестник Кавказа

Владельцы разбившихся в Черном море танкеров заплатят за последствия аварии

Владельцы разбившихся в Черном море танкеров заплатят за последствия аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 400 млн рублей за устранение последствий аварии заплатят владельцы танкеров, разбившихся в Керченском проливе в конце прошлого года.

Суд в Краснодаре обязал владельцев разбившихся в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" компенсировать часть затрат "Морспасслужба" на ликвидацию последствий аварии. 

"Взыскать с ЗАО "Волгатранснефть" 1,616 млн рублей, взыскать с "Абсолют-страхование" - 200,527 млн рублей убытков, взыскать с ООО "Кама Шиппинг" 2,671 млн рублей, взыскать с САО "ВСК" 199,473 млн рублей в пользу ФГБУ "Морспасслужба"

– решение суда 

Таким образом, владельцы судов по решению суда заплатят около 400 млн рублей, хотя государственная структура настаивала на взыскании около 485 млн рублей. 

Напомним, что крушение танкеров в Керченском проливе произошло в декабре прошлого года. Авария спровоцировала масштабный разлив мазута.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.