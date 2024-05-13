Строительство порта Анаклия в Грузии сдерживают США

Власти США обеспокоены тем, что инвестировать в глубоководный порт Анаклия на западе Грузии намерена компания из Китая, находящегося под американскими санкциями, но, похоже, у Тбилиси нет альтернативы.

Правительство Грузии готово рассмотреть предложение от китайско-сингапурского консорциума по проекту строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе страны, но это займет больше месяца, заявил сегодня первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"Необходимо проверить множество специфических деталей. Вы знаете, что мы наняли международных консультантов, они оценивают целесообразность предложения, это требует времени. Мы думаем, что это может занять месяц или несколько месяцев. Но мы максимально спешим, чтобы оперативно принять решения"

- Леван Давиташвили

Документ планировалось подписать еще в конце апреля, и несмотря на то, что строительные работы уже идут и ведутся они очень интенсивно, властям страны важно знать, как организовать его дальнейшее развитие, сообщил министр, передает Sputnik Грузия.

Тем не менее, в дело вмешался еще один фактор – власти США воспротивились участию в проекте китайской компании, что послужило предметом спекуляций, и общественность вводится в заблуждение, в то время как проект реализуется государством, отметил министр, посетивший США после ухудшения отношений между Тбилиси и Вашингтоном странами в 2024 году и введения визовых санкций против членов правительства Грузии.

"Мы говорили об этом и в Госдепартаменте, и в Белом доме, потому что порт Анаклия – это не отдельная тема, это часть Срединного коридора и транспортной связующей инфраструктуры, а сотрудничество в сфере транспорта и логистики – одно из важных и интересных направлений в отношениях между нашими двумя странами"

- Леван Давиташвили

Государству принадлежит в проекте с 51%, и руководство страны рассматривает его как критически важную инфраструктуру: государственные интересы в нем гарантированы, однако спекуляции наносят проекту серьезный ущерб, – заявил министр, добавив: власти готовы ко всем альтернативам.

Члены Хельсинкской комиссии США ранее опубликовали заявление, в котором отметили обеспокоенность решением правящей партии "Грузинская мечта" "передать контроль над глубоководным портом Анаклия находящемуся под санкциями США конгломерату, поддерживаемому Коммунистической партией Китая.

Растущее присутствие Китая в Черном море в сотрудничестве с Россией делает регион менее безопасным и ограничивает свободную торговлю, а соглашением с китайским консорциумом правительство Грузии поставит под еще большую угрозу демократический путь страны и ее способность определять свое экономическое будущее.

Хотя, похоже, даже несмотря на давление со стороны США, альтернативы у грузинских властей пока нет: китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая заинтересовалась инвестициями в развитие порта.