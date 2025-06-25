Страны ЕАЭС опробуют электронные накладные в международных автоперевозках

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) внедряют пилотный проект по использованию электронных международных транспортных накладных (e-CMR) при международных грузовых автомобильных перевозках, сообщило в своем Telegram-канале министерство торговли и интеграции Казахстана.
"Цель проекта - протестировать трансграничный обмен юридически значимыми электронными документами с применением цифровой подписи и доверенной третьей стороны. Это важный шаг к цифровизации логистики и упрощению процедур международных перевозок"
- Минторг Казахстана
Главная цель эксперимента – проверка того, насколько e-CMR позволит сократить время оформления перевозочных документов: по подсчетам специалистов, процедура должна занимать менее минуты, тогда как работа с бумажными документами сейчас занимает более 20 минут, передает Sputnik Казахстан.
Ожидается, что это позволит сформировать в ЕАЭС единое транспортное пространство с быстрой и прозрачной логистикой, сократит простои на таможенных пунктах пропуска, избавит водителей от долгого ожидания в очередях и а также в целом ускорит прохождение грузов и снизит административную нагрузку на бизнес.
В проекте участвуют уполномоченные государственные органы, операторы электронного документооборота, перевозчики, грузоотправители и получатели.
Пилотные грузовые перевозки с использованием e-CMR стартуют в первом полугодии 2026 года, говорится в сообщении.