ИИ станет темой заседания ЕАЭС в Казахстане

Заседание ЕАЭС на тему ИИ может пройти в будущем году в Казахстане. Об этих планах сообщил президент республики.

Заседание глав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященное цифровизации и искусственному интеллекту, планируется провести в 2026 году в Казахстане, поделился президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В будущем году к Казахстану перейдет председательство в ЕАЭС, в планах провести в Астане заседание лидеров стран объединения, темой которого станет цифровизация и искусственный интеллект (ИИ).

"Наверное, действительно, посвятим это заседание вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта и цифровизации"

– президент Казахстана

По мнению Токаева, цифровизация должна стать "безусловным приоритетом ЕАЭС".