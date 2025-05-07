Казахстан опубликовал данные о внешней торговле в ЕАЭС

Казахстан в ЕАЭС активнее всего торгует с Россией, свидетельствуют новые данные о внешнеторговом обороте республики, опубликованные сегодня Бюро национальной статистики страны.

Несмотря на то, что доля России в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана уменьшилась с до 91,1% в минувшем 2024 году до 88,8% в нынешнем, она сохранила свой статус крупнейшего торгового партнера Казахстана в ЕАЭС, говорится в свежих материалах бюро национальной статистики Казахстана.

"В целомянваре-апреле 2025 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил $8 411,1 млн, что в номинальном выражении меньше на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"

- Нацстат Казахстана

Вслед за Россией с 7,6% следует Киргизия, с 3,5% - Беларусь, на четвертом месте Армения, доля которой в торговле с Казахстаном занимает скромные 0,2%, передает Sputnik Казахстан.

Россия также остается основным покупателем казахстанского импорта – страна закупает более четверти, 28,4% казахстанских товаров, экспортируя в Казахстан 9,9%, здесь она на третьем месте после Италии и Китая, говорится в сообщении.