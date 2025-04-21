Казахстан заявил о готовности укреплять союзничество с Россией

В Казахстане заявили, что сделают все необходимое для укрепления партнерства с Россией. В Астане выразили уверенность, что страны сохранят высокую динамику сотрудничества.

Глава Сената казахстанского парламента Маулен Ашимбаев заявил, что руководство республике сделает все необходимое для укрепления стратегического партнерства и союзничества с Россией.

Он напомнил, что страны связывает самая протяженная сухопутная граница в мире и объединяет крепкая сеть человеческих отношений, основанная на общих ценностях истории взаимоуважения.

"Пусть многовековая дружба между Казахстаном и Россией навсегда останется источником устойчивого мира, стабильности и процветания наших стран и народов"

- Маулен Ашимбаев

Ашимбаев подчеркнул, что Россия и Казахстан показывают устойчивый положительный рост торгово-экономических отношений, а Россия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и инвесторов в экономику страны.

Он выразил уверенность, что Москва и Астана сохранят высокую динамику сотрудничества. Глава Сената также акцентировал внимание на важности межпарламентского взаимодействия.