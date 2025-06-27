Страны ЕАЭС объединит общий биржевой рынок

К 2030 году между странами Евразийского экономического союза начнет функционировать общий биржевой рынок, который создаст одинаковые правила для всех стран-участниц объединения и сформирует прозрачные цены.

К 2030 году между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает общий биржевой рынок, создание которого обсудят на предстоящем Межправсовете ЕАЭС в Чолпон-Ате, сообщил начальник Управления координации ЕАЭС министерства экономики и коммерции Кыргызстана Элимбек Каныбек уулу.

"Это такая организованная площадка, где оптом продаются и покупаются товары по открытым прозрачным правилам, как в магазине, только не для потребителей, а для бизнеса, заводов, фермеров и торговых компаний"

- Элимбек Каныбек уулу

Новая биржа фактически исключит посредников при совершении торговых операций между странами и сделает процесс намного прозрачнее, исключив посредников и установив справедливую цену на товар по его рыночному спросу и предложению. Также биржа будет гарантировать безопасное исполнение сделки, отметил чиновник, передает Sputnik Казахстан.

Общая биржа - это не только одинаковые правила для всех стран ЕАЭС, но и прозрачные цены - будет меньше серых схем, потому что торговля будет фиксироваться официально, это открывает новые возможности и для использования национальных валют, добавил Каныбек уулу.

Уже создается нормативная база новой площадки и обговаривается перечень товаров, по которым на ней будут вестись торги, добавил глава управления координации ЕАЭС.