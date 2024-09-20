Казахстан приводит в порядок пункты пропуска ЕАЭС

После резкой критики премьера Казахстана Олжаса Бектенова в стране начали приводить в порядок пункты пропуска "Тажен" и "Темир Баба" в Мангистауской области, через которые из Центральной Азии поступают грузы в Россию и Европу.

В Мангистауской области началась масштабная реконструкция ключевых пограничных пунктов пропуска ЕАЭС - "Тажен" на границе с Узбекистаном и "Темир Баба" на границе с Туркменистаном, решение о их незамедлительном ремонте было принято после резкой критики премьера Казахстана Олжаса Бектенова, сообщили в Комитете госдоходов (КГД) страны.

Ход работ по реконструкции КПП контролирует руководитель аппарата министерства финансов Эрнар Ержанов совместно с руководством комитета госдоходов, отправившийся в регион по поручению премьер-министра, передает Tengrinews.kz.

"Контроль за реализацией проектов будет вестись на постоянной основе вплоть до полного завершения"

- Минфин Казахстана

На обоих КПП уже начались масштабные строительные и технические работы – дорожные службы расширяют полосы движения, техники устанавливают инспекционно-досмотровые комплексы и автоматические весовые системы и прочие системы контроля.

Главная цель модернизации - повысить пропускную способность КПП и упростить прохождение логистических процедур, не останавливая их работу.

В кратчайшие сроки подрядчики нарастят количество работников и техники, задействованных на объектах, для ускорения темпов работ по реконструкции.