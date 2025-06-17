Вестник Кавказа

Казахстан и Китай запустили упрощенное таможенное оформление на границе

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На казахстано-китайской границе внедрили модель упрощенного таможенного оформления. Грузы не проходят перевалку, в результате доставка производится быстрее.

На границе Казахстана и Китая на автомобильном КПП Бакту запущена новая модель таможенного оформления, передает на Синьхуа.

По новой модели грузы освобождаются от перевалки после попадания на пограничный переход, это позволит сократить время таможенного оформления с 3-4 часов до менее чем 10 минут. Кроме того, новая модель снизит операционные затраты предприятия. 

С начала года через КПП Бакту перевезено 292 тыс т грузов, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

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