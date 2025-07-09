В Казахстане сообщили о многократном росте транзита по Срединному коридору.
Транзит грузов по Срединному коридору вырос в 6 раз за последние 5 лет, поведал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Согласно данным Бектенова, транзит из Китая в Европу поднялся на 62% за прошлый год, составив порядка 4,5 млн тонн.
Глава правительства Казахстана отчитался о росте грузового транзита через страну на 50%. В планах у властей увеличить транзит до 10 млн тонн.
"Дальше будем развивать Дарбаза-Мактарал – это в следующем году. Мойынты-Кызылжар, Бахты-Аягоз – дадут возможность в ближайшей перспективе увеличить до 10 млн тонн нашу пропускную способность"
– Олжас Бектенов