Вестник Кавказа

Транзит грузов по Срединному коридору вырос в 6 раз

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане сообщили о многократном росте транзита по Срединному коридору.

Транзит грузов по Срединному коридору вырос в 6 раз за последние 5 лет, поведал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. 

Согласно данным Бектенова, транзит из Китая в Европу поднялся на 62% за прошлый год, составив порядка 4,5 млн тонн. 

Глава правительства Казахстана отчитался о росте грузового транзита через страну на 50%. В планах у властей увеличить транзит до 10 млн тонн. 

"Дальше будем развивать Дарбаза-Мактарал –  это в следующем году. Мойынты-Кызылжар, Бахты-Аягоз – дадут возможность в ближайшей перспективе увеличить до 10 млн тонн нашу пропускную способность"

– Олжас Бектенов

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