Вестник Кавказа

Казахстан исключил свой выход из сделки ОПЕК+

Смотровая площадка Байтерек
© Фото: Игорь Лепёхин
В Казахстане заявили, что возможность выхода из сделки ОПЕК+ не рассматривается. Там назвали сделку полезной, она способствует стабильности на нефтяном рынке.

Казахстанский премьер Олжас Бектенов исключил выход страны из сделки ОПЕК+ по добровольному ограничению нефтедобычи.

Глава правительства страны сообщил, что Астана не рассматривает данный вариант, поскольку считает ее полезной для стабильности на нефтяном рынке.

Бектенов отметил, что Казахстан максимально старается соблюдать взятые на себя обязательства. При этом он подчеркнул, что это не всегда получается.

Ранее глава республиканского Минэнерго Ерлан Аккенженов заявил, что вопроса о выходе Казахстана из состава ОПЕК+ в повестке нет.

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