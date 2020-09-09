Генсек ОПЕК назвал Азербайджан надежным партнером

Хайсам аль-Гайс заявил, что Азербайджан зарекомендовал себя как очень надежный партнер. Генсек ОПЕК добавил, что азербайджанская дипломатия сыграла важную роль в достижении консенсуса.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что с момента подписания Совместной декларации о сотрудничестве ОПЕК+ в 2016 году Азербайджан зарекомендовал себя как очень эффективный, лояльный и надежный партнер.

Он отметил, что под руководством Ильхама Алиева и по его указаниям глава азербайджанского Минэнерго принял активное участие в данном процессе и сыграл ключевую роль в присоединении к альянсу стран, не входящих в ОПЕК.

Генсек подчеркнул, что вклад Азербайджана и его приверженность обязательствам проявляются не только в выполнении совместных решений по увеличению или сокращению добычи нефти, но и в активном участии во всех встречах на протяжении девяти лет.

Хайсам аль-Гайс добавил, что азербайджанская дипломатия сыграла важную роль в достижении консенсуса, что принесло пользу всем странам. Он заключил, что Азербайджан прошел этот путь как достойный член ОПЕК+.