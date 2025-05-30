Вестник Кавказа

Москва продолжит сотрудничество с Эр-Риядом в рамках ОПЕК+

Москва продолжит сотрудничество с Эр-Риядом в рамках ОПЕК+
© Фото: телеграм-канал Марии Захаровой
Россия и Саудовская Аравия договорились продолжить сотрудничество в рамках ОПЕК+. Открытие прямого авиасообщение намечено на октябрь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о договоренности Москвы и Эр-Рияда о продолжении сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Руководитель российской дипломатии отметил, что общее мнение заключается в том, что добровольные обязательства в рамках ОПЕК+ соблюдаются вполне удовлетворительно.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что это способствует стабилизации мирового рынка нефти.

Лавров также рассказал об открытии прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией в октябре. Он добавил, что это позволить нарастить туристический обмен и деловые контакты.

Министр заявил, что соглашение о введении безвизового режима между странами в настоящее время находится на завершающей стадии подготовки.

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