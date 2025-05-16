Вестник Кавказа

Сергей Лавров встретится с главой МИД Саудовской Аравии

Сергей Лавров встретится с главой МИД Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии. Министр прибыл в Москву с официальным визитом.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о предстоящих переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Саудовской Аравии.

Пресс-секретарь министерства заявила, что встреча руководителя российской дипломатии с министром иностранных дел КСА Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом состоится завтра, 4 июля.

Саудовский министр сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе переговоров главы МИД двух стран обсудят укрепление отношений, региональные и международные вопросы.

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