Сергей Лавров встретится с главой МИД Саудовской Аравии

Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии. Министр прибыл в Москву с официальным визитом.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила о предстоящих переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Саудовской Аравии.
Пресс-секретарь министерства заявила, что встреча руководителя российской дипломатии с министром иностранных дел КСА Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом состоится завтра, 4 июля.
Саудовский министр сегодня прибыл в Москву с официальным визитом. В ходе переговоров главы МИД двух стран обсудят укрепление отношений, региональные и международные вопросы.