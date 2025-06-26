Что связывает Россию и Саудовскую Аравию?

В следующем году страной-гостем Петербургского международного экономического форума станет Саудовская Аравия. Получение королевством преференций на следующем ПМЭФ означает, что для России - одна из приоритетных стран сотрудничества. Расскажем о том, какие отношения у России с Саудовской Аравией.

Неудачное начало

Саудовская Аравия и Россия, точнее, Королевство Неджд и Хиджаз и СССР, установили дипломатические отношения в 1926 году. Однако советское руководство не считало отношения со странами Персидского залива приоритетными, и в 1937 году посол СССР в стране, Карим Хакимов был отозван домой, где, годом позднее казнён за шпионаж. Другого посла король Саудовской Аравии принять отказался, и дипмиссия СССР в стране перестала существовать. Установлены заново дипломатические связи между Москвой и Эр-Риядом были в 1990 году и первые два десятилетия носили в основном символический характер.

Сближение

Первый визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялся в феврале 2007 года на фоне открытия ближневосточной страны миру. Во время встречи лидеров двух крупнейших нефтедобывающих стран в мире обсуждались:

палестинский вопрос

ситуация в Ираке ( в то время в стране шла война)

двусторонние отношения.

Сближение двух стран стало возможным из-за охлаждения связей между Саудовской Аравией и США, а также ростом влияния России на международной арене.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Региональные интересы

Одной из первых общих сфер интересов между Москвой и Эр-Риядом стал регион Ближнего Востока и Северной Африки.

Несмотря на то, что государства поддерживали разные стороны во время Гражданской войны в Сирии, им удалось сохранить контакты из-за необходимости одержать победу над влиятельными террористическими группировками, действовавшими в стране.

В ходе военного переворота в Египте в 2013 года, обе страны поддержали министра обороны Абдула Фаттах Ас-Сиси.

В Ливии и Судане саудовская Аравия и Россия всегда призывали к выполнению международных обязательств по сохранению жизни гражданского населения и формированию правительств.

Нефтяное сотрудничество

В сентябре 2016 года саудовско-российское партнерство приобрело новое изменение: страны договорились сотрудничать по нефтяному вопросу в рамках картеля ОПЕК. Тогда, почти 10 лет назад, нефтяные рынки переживали непростые времена: на фоне значительного перепроизводства цена за баррель составляла $27-50 за баррель.

Нефтяное сотрудничество между странами вышло на новый уровень тремя годами позже, в 2019 году, когда российский президент Владимир Путин совершил свой второй визит в Саудовскую Аравию. Тогда было решено укрепить связи в рамках ОПЕК+, куда помимо стран картеля также вошли другие государства-производители нефти. Благодаря партнёрству в сфере нефтедобычи, России и Саудовской Аравии удаётся по сей день удерживать цены на углеводороды на приемлемом уровне, несмотря на геополитические изменения в мире.

Экономическое партнерство

Сотрудничество в нефтяной сфере открыло для Саудовской Аравии и России возможности для более широкой кооперации: в 2017 году был создан Саудовско-Российский совместный комитет, а в 2019 году начал функционировать Российско-саудовский экономический совет, основные задачи которых укрепление партнёрства в таких сферах как торговля, инвестиции, промышленность, коммуникационные технологии, здравоохранение, образование, сельское хозяйство. К 2024 году объем двусторонней торговли между двумя странами составил чуть более $3,7 млрд со значительным экспортным перевесом со стороны России: Москва продала Эр-Рияду нефти почти на 2,2 млрд и зерна - на миллиард долларов.

Инвестиции

С середины 2010-х годов Саудовская Аравия инвестирует в российские проекты. По состоянию на 2023 год Саудовская Аравия совместно с РФПИ вложила более $2,5 млрд в более чем 30 совместных проектов, в том числе более полумиллиарда долларов в нефтегазовые предприятия.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Какие сегодня отношения между Россией и Саудовской Аравией?

Сегодня Россию и Саудовскую Аравию связывают достаточно крепкие партнерские отношения с перспективой дальнейшего развития. Саудовская Аравия - союзник США, однако она не стала прекращать отношения с Россией, несмотря на международные санкции против страны. Более того, Саудовская Аравия предпринимает усилия в качестве посредника между США и Россией по урегулированию, в частности, украинского кризиса.

Для России Саудовская Аравия - важный стратегический и торговый партнёр на Ближнем Востоке. Эр-Рияд, в свою очередь, активно поддерживает связи с Москвой, в том числе ради стабильности в регионе, а также на энергетических рынках. Скорее всего, отношения между странами продолжат развиваться: еще в 2023 году стороны договорились увеличить торговый оборот до $7 млрд в год к 2030 году, а четыре года назад заключили соглашение о военном сотрудничестве.