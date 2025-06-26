США продолжают расширять военную базу в Саудовской Аравии

СМИ сообщают о расширении американской базы на территории Саудовской Аравии. Согласно предварительной информацию, это делается на случай возможного военного столкновения с Ираном.

Соединенные Штаты на фоне ирано-израильского конфликта расширяют свою военную базу, расположенную на территории Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, попавшие в распоряжение газеты New York Times.

Речь идет о тыловой базе "Дженкинс", которая находится примерно в трех десятках километров от побережья Красного моря.

"До прошлого года зона логистической поддержки "Дженкинс", казалось, по большой части не эксплуатировалась. Но с тех пор, согласно анализу (New York - ред.) Times, объект быстро расширяется"

– New York Times

Издание обращает внимание на то, что США приступили на базе к расширению помещений, предназначенных для хранения боеприпасов и размещения военных, а также к усилению охраны.

По данным New York Times, США делают это, поскольку допускают продолжительное военное противостояние с Ираном. В том случае, если конфликт с Исламской Республикой действительно произойдет, американским военным нужен будет новый способ доставки и хранения предметов снабжения в месте, которое было бы не таким уязвимым для атаки.

Напомним, две недели назад ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты ИРИ, а в прошлые выходные удары по нескольким ядерным объектам этой страны нанесли уже США. Через несколько дней после американской атаки Израиль и Иран достигли договоренности о прекращении огня.