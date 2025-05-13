Ставрополье вышло на стабильный прирост инвестиций

К 2025 году Старополье пришло к стабильному приросту инвестиций в районе 7%. Об этом рассказал краевой губернатор.

Ставропольский край пришел к стабильному ежегодному приросту инвестиций в районе 7%, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Он уточнил, что в 2024 году инвесторы направили порядка 384 млрд руб в развитие Ставрополья.

"Мы смогли добиться того, что каждый год Ставрополье завершает с приростом инвестиций. За прошедшие семь лет - с 2018 года до 2024 года, среднегодовой темп этого прироста составил 7%. В прошлом году вложения в наш край продолжили увеличиваться и составили почти 384 млрд рублей"

- Владимир Владимиров

Помимо этого, темп увеличения валового регионального продукта (ВРП) региона несколько лет превышает динамику роста ВРП по стране: в 2024 году превысил объем в 1,5 трлн руб.

По словам губернатора, это стало возможно благодаря созданию новых высокотехнологичных производств и рабочих мест, а также повышению кадрового потенциала. Немаловажно, что в этом году Ставрополье принимает Кавказский инвестиционный форум, который начнется уже через несколько дней.