Ставрополье подошло к финальной стадии подготовки к КИФ-2025

Подготовка к Кавказскому инвестиционному форуму (КИФ) уже в финальной стадии, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Он напомнил, что до начала мероприятия осталось меньше недели. Оно пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Власти Ставрополья ожидают участие около 5 тысяч гостей из регионов России и 15 зарубежных стран.
Руководство региона старается делать все возможное для удачного проведения КИФ-2025, передал Владимиров.
"Работаем над созданием экспозиции нашего края. Задача – продемонстрировать многогранность региона и его экономики. Ставрополье – это земля тружеников. Мы умеем и хлеб растить, и добывать энергию из ветра, и создавать космические спутники"
- Владимир Владимиров
Также широко будет представлено бизнес-сообщество Ставрополья. По словам губернатора, более 400 местных предпринимателей покажут свою продукцию на форуме.
Владимир Владимиров рассчитывает, что КИФ пройдет результативно для Ставропольского края и там будут заключены важные соглашения, которые в будущем позволят создать новые рабочие места и пути для пополнения бюджета.