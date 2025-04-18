Ставрополье подошло к финальной стадии подготовки к КИФ-2025

Кавказский инвестиционный форум пройдет в Минводах 25-27 мая 2025 года. Власти Ставропольского края активно готовятся к мероприятию и уже подошли к финальной стадии.

Подготовка к Кавказскому инвестиционному форуму (КИФ) уже в финальной стадии, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он напомнил, что до начала мероприятия осталось меньше недели. Оно пройдет с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Власти Ставрополья ожидают участие около 5 тысяч гостей из регионов России и 15 зарубежных стран.

Руководство региона старается делать все возможное для удачного проведения КИФ-2025, передал Владимиров.

"Работаем над созданием экспозиции нашего края. Задача – продемонстрировать многогранность региона и его экономики. Ставрополье – это земля тружеников. Мы умеем и хлеб растить, и добывать энергию из ветра, и создавать космические спутники"

- Владимир Владимиров

Также широко будет представлено бизнес-сообщество Ставрополья. По словам губернатора, более 400 местных предпринимателей покажут свою продукцию на форуме.

Владимир Владимиров рассчитывает, что КИФ пройдет результативно для Ставропольского края и там будут заключены важные соглашения, которые в будущем позволят создать новые рабочие места и пути для пополнения бюджета.