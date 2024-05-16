Ставрополье станет привлекательнее для туристов к 2030 году

Власти Ставропольского края намерены добиться увеличения туристического потока в ближайшие годы. В планах нарастить число приезжающих до 11,5 млн.

Правительство Ставрополья намерено развивать сферу туризма таким образом, чтобы к 2030 году регион смогли посещать порядка 11,5 млн человек. Об этом сообщил глава края Владимир Владимиров.

Он также рассказал, что в регионе за последнее десятилетие была реализована программа по возведению дополнительных мест размещения.

По словам Владимирова, номерной фонд Ставрополья за это время увеличился на треть. Благодаря этому, регион нарастил туристический поток до 9 млн человек в прошлом году.

Сейчас правительство края разрабатывает программу по реализации нового туркомплекса.

"Мы уже сформировали новые курортные зоны на площади 860 гектаров. До 2030 года из федерального бюджета в их инфраструктуру планируется вложить почти 110 миллиардов рублей"

– Владимир Владимиров

Глава региона также подчеркнул, что совершенствовать сферу туризма удается за счет курортного сбора. Таким образом, регион смог вложить 2 млрд курортных рублей.

В течение пяти лет власти края намерены нарастить этот показатель до 3 млрд рублей.