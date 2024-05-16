Вестник Кавказа

Власти Ставрополья создадут программу улучшения региона на десятилетие

Власти Ставрополья создадут программу улучшения региона на десятилетие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае будет разработана стратегия развития региона до 2036 года. В приоритете у властей - выполнение работ в рамках национальных проектов.

Власти Ставрополья в течение десятилетия намерены повысить уровень жизни региона.

Правительство края готовит документ, по которому будут развиваться основные сферы. С соответствующим поручением выступил глава региона Владимир Владимиров в процессе своей речи о ситуации в крае.

"Поручаю Минэкономразвития края на основе указов президента разработать проект Стратегии развития Ставрополья на период до 2030 года включительно и далее до 2036 года. Документ должен быть представлен на обсуждение не позднее 1 августа"

– Владимир Владимиров

По словам Владимирова, власти разработают программу развития региона таким образом, чтобы выделенные средства распределились между важными сферами. В частности, край намерен максимально реализовать работы, которые будут входить в национальные проекты страны.

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