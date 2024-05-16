Вестник Кавказа

Почему туристы выбирают Ставрополье

Почему туристы выбирают Ставрополье
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Ставропольский край приобретает все больше поклонников среди туристов. Так, в мае регион посетило туристов на 7% по сравнению с 2023 годом.

Глава региона проинформировал о том, что Ставрополье в мае этого года посетило более 300 тыс туристов. По его словам, этот  показатель вырос на 7% по сравнению с 2023 годом.

«По данным ассоциации туроператоров России, спрос на отдых на Кавказских Минеральных Водах с начала этого года вырос на 25%. Готовимся к началу высокого сезона и ждем гостей»

- Владимир Владимиров

Что привлекает туристов на Ставрополье?

  • Во-первых, это красота местных пейзажей. Здесь можно увидеть горные вершины, живописные долины, озера и реки. Туристы ценят этот регион за свою уникальную природу, которая позволяет насладиться красотой и тишиной дикой природы.
  • Во-вторых, культурное наследие. Ставропольский край богат историей и культурой. Здесь можно посетить множество музеев, галерей, архитектурных памятников, узнать о традициях и обычаях края. Туристы, увлеченные историей и культурой, всегда найдут здесь интересные места для посещения.
  • И, наконец, Ставрополье славится своими лечебными источниками: минеральные воды, грязи, климат. Многие туристы приезжают сюда, чтобы восстановить здоровье, позаботиться о своем организме и насладиться благотворными процедурами.

Таким образом, Ставрополье неслучайно приобретает все больше поклонников среди туристов. 

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